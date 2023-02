PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 23 février - Ligue Europa

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Manchester United et Barcelone dans le temps réglementaire (3.40)

Cette deuxième manche a de quoi nous rendre particulièrement optimistes. D'abord parce qu'il s'agit évidemment d'une affiche niveau Ligue des Champions. Mais aussi parce que le match aller a tenu toutes ses promesses en terme de spectacle. Barcelonais et Mancuniens se sont rendus coup pour coup et se sont quittés dos à dos au Camp Nou (2-2). Et si les Red Devils, en très grande forme, sont logiquement favoris à domicile, l'issue finale de cette double confrontation n'en reste pas moins indécise. Car Xavi continue de tirer le meilleur de ses joueurs, qui se baladent en championnat, en plus d'avoir remporté la Supercoupe d'Espagne au début de l'année. L'élimination prématurée en Ligue des Champions semble donc bien digérée. Je m'attends ainsi à un nouveau résultat nul, conduisant à une prolongation.

Pariez sur Manchester United - Barcelone ici !

Les autres options :

Pas de vainqueur entre Nantes et la Juventus (3.55)

Pas de vainqueur entre l'Union Berlin et l'Ajax Amsterdam (3.25)

Pas de vainqueur entre le Dnipro et Larnaca (3.30)

Pas de vainqueur entre le Lech Poznan et Bodo/Glimt (3.35)

Cote totale des cinq nuls du jour : 433.66