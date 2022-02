PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 23 février - Série B - Italie

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Crotone et Cosenza (3.10)

Direction l'Italie et la Série B pour le nul le plus probable de ce mercredi ! Crotone (19e) et Cosenza (17e) voudront avant tout ne pas perdre dans l'optique du maintien. Ce derby de Calabre s'annonce équilibré car les deux clubs éprouvent les pires difficultés pour gagner: aucune victoire en 2022, dernier succès le 18 décembre pour Crotone et le 27 octobre pour Cosenza. Les visiteurs n'ont toujours pas réussi à s'imposer en déplacement cette saison (5 nuls et 7 défaites) alors que les hôtes de cette rencontre ne comptent que deux succès en vingt-quatre journées. Je vous conseille donc de parier sur un score de parité pour essayer de tripler votre mise.

Fiabilité : 40 %

