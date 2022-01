PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 23 janvier – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Angers et Troyes (3.25)

Les Troyens se sont faits du bien mercredi en allant s’imposer à Montpellier (1-0). Chavalerin a apporté la première victoire de son équipe depuis six matches et un succès face à Lorient (2-0). Troyes a donc pris un tout petit matelas de trois points sur la zone de relégation et se retrouve à six unités de son adversaire du jour. Angers aimerait bien aussi retrouver le goût du succès. Les Angevins restent sur une série de trois rencontres sans gagner et ne se sont même imposés qu’une seule fois lors des sept derniers duels qu’ils ont disputés toutes compétitions confondues. C’est pourquoi je pense qu’il serait bon de tenter de parier sur le nul entre ces deux équipes pour un peu plus que tripler la mise !

