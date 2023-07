PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 23 juillet – Eliteserien – Norvège

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Tromso et le SK Brann (3.15)

C’est une rencontre ô combien importante pour la course au podium. S’il compte un point de retard sur son adversaire du jour, Tromso bénéficie également d’un match à disputer en plus. Et les joueurs de Gauter Helstrup peuvent intégrer le top 3 dès aujourd'hui en cas de succès sur leur pelouse. C'est toutefois à domicile que le bât blesse, alors qu’ils n’ont pris que 11 points sur 21 possibles à la Romssa Arena. Mais, parallèlement, le SK Brann est à la peine en déplacement. L’actuel troisième fait preuve d’une certaine irrégularité depuis plusieurs semaines et reste sur trois défaites en quatre matches hors de ses bases. Très pragmatiques, les deux écuries pourraient bien passer la rencontre à se regarder sans oser prendre les devants. Un scénario qui conduirait ainsi à un potentiel résultat nul.

Les autres options :

Pas de vainqueur entre Haugesund et Lillestrom (3.40)

Pas de vainqueur entre Ham-Kam et Stabæk (3.30)

Cote totale des trois nuls du jour : 35.34