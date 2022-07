PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 23 juillet – Jupiler Pro League – Belgique

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Courtrai et Louvain (3.30)

Ces deux équipes ont vécu une dernière saison similaire, finissant dans le ventre mou du classement. Courtrai avait terminé à la 13e place, suite à une deuxième partie d'exercice catastrophique (un seul succès, trois nuls et dix défaites sur les quatorze derniers matches). Les joueurs de Karim Belhocine se sont rassurés en préparation et doivent aborder le championnat avec plus d'ambition. Son premier adversaire vit d'ailleurs une année 2022 du même acabit. Après une saison conclue par sept rencontres sans victoire et une 11e place, Louvain a réalisé de belles performances en amical cet été, dont un match nul contre Leicester (3-3). Entre deux écuries qui ont besoin de gagner en confiance, je vois un partage des points ce soir.

Pariez sur Courtrai – Louvain ici !

Les autres options :

Pas de vainqueur entre Vaasa et le FC Haka (3.20)

Pas de vainqueur entre le FC Voluntari et Botosani (2.85)

Pas de vainqueur entre l’AC Oulu et Mariehamn (3.15)

Cote totale des quatre nuls du jour : 94.80