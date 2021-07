PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 23 juillet Premier League – Russie

Notre pronostic : match nul entre le FK Rostov et le Dinamo Moscou (3.00)

Les championnats reprennent petit à petit et c’est au tour de celui de Russie. Rostov sort d’une saison très moyenne avec une 9e place à dix points d'une qualification européenne. La deuxième partie de Premier League a été très compliquée avec seulement trois victoires sur les quatorze derniers matches. La préparation a été également mitigée avec trois défaites et autant de succès. Le Dinamo Moscou a fait un peu mieux lors de la saison dernière avec une 7e place et a fini à seulement trois petits points d’une de l'Europe. Les deux clubs se valent à peu près en terme de niveau. Rostov, à domicile, devrait pouvoir éviter une défaite d’entrée. C’est pourquoi je jouerais un score de parité pour cette rencontre pour tripler la mise !

