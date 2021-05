PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 23 mai Ligue 1 – France

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Strasbourg et Lorient (2.20).

Comme pour Reims-Bordeaux, il faut aussi s’attendre à un match sous pression en Strasbourg et Lorient au stade de la Meinau. Ces deux clubs sont eux à seulement un petit point de la zone de relégation. Un simple match nul pourrait donc arranger ces formations. Attention au club breton qui réalise une fin de saison canon. Il n’a en effet perdu qu’un seul de ses 4 derniers matches de championnat. C’était il y a deux semaines à Lyon (4-1) malgré un but de Thomas Monconduit. Je suis convaincu que les hommes de Christophe Pélissier vendront chèrement leur peau cette fois-ci. Tout comme les Strasbourgeois qui viennent de faire le plein de confiance en l’emportant à Nice (2-0). La bonne nouvelle pour le club alsacien, c’est le retour en très grande forme de Ludovic Ajorque. L’attaquant réunionnais en est à 16 réalisations depuis le début de la saison. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un partage des points entre Strasbourg et Lorient ce dimanche!

