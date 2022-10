PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 23 octobre – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Troyes et Lorient (3.50)

Lorient doit apprendre à vivre sans Terem Moffi. Les Merlus sont, en effet, privés de leur buteur vedette, blessé face à Reims la semaine dernière, ce qui sera un véritable handicap cet après-midi au stade de l’Aube. Ils n’avaient d’ailleurs pas su venir à bout des Champenois, concédant un résultat nul et vierge. Supérieurs sur le papier, les joueurs de Régis Le Bris pourraient tout de même vivre un match compliqué. Car Troyes est un adversaire difficile à manœuvrer. L’ESTAC a notamment partagé les points lors de ses trois dernières réceptions, face à Rennes, Reims et Ajaccio. Si les Lorientais devraient se montrer plus entreprenants, je vois les deux équipes dos à dos au coup de sifflet final.

Pariez sur Troyes – Lorient ici !

Les autres options :

Pas de vainqueur entre Aston Villa et Brentford (3.65)

Pas de vainqueur entre le Betis Séville et l’Atlético Madrid (3.35)

Pas de vainqueur entre Bologne et Lecce (3.20)

Cote totale des quatre nuls du jour : 136.95