PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 23 septembre - Süper Lig - Turquie

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Konyaspor et Trabzonspor (3.25)

Match piège pour Trabzonspor (2e de Süper Lig à une longueur de Besiktas) à Konya, 5e et toujours invaincu après cinq journées ! En cas de nul, le club de Trabzon reviendrait à hauteur des Stambouliotes mais avec une différence de but légèrement inférieure. Les partenaires de Gervinho doivent donc s'imposer pour repasser en tête du championnat. Mais leur tâche s'annonce compliquée sur la pelouse de Konyspor qui compte trois victoires et deux nuls cette saison. Par ailleurs, ce duel se finit très souvent sans vainqueur: cinq nuls sur les sept dernières confrontations entre les deux équipes quand le match se joue à Konya ! Je vous propose donc de parier sur un score de parité pour tripler votre mise de départ.

Fiabilité: 30 %

Les autres options:

Nul entre Osasuna et Betis (3.35)

Nul entre Lugano et les Grasshopers (3.05)

Nul entre Paços Ferreira et Boavista (3.00)

Cote totale des quatre nuls du jour: 99.62

