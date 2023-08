PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 24 août - Ligue Europa Conférence

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Osasuna et le Club Bruges (3.20)

C'est la première fois que les deux clubs se rencontrent en compétition officielle ! En ce début de saison, Osasuna est allé s'imposer sur la pelouse du Celta Vigo lors de la première journée, et s'est ensuite incliné à domicile face à l'Athletic Club. En fin de saison dernière, les Espagnols affichaient une belle solidité à domicile avec plusieurs victoires de suite. De l'autre côté, Bruges, même s'il a très bien débuté sa saison avec six victoires sur les huit premiers matchs toutes compétitions confondues, était très friable à l'extérieur en fin d'exercice 2022-2023. En effet, sur les six derniers déplacements, les Belges ne se sont imposés que deux fois en championnat. Jouer à Pampelune n'est jamais simple, c'est pourquoi je ne vois pas de vainqueur entre ces deux équipes.

