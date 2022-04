PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 24 avril – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Metz et Brest (3.25)

Les Messins n’ont plus le choix et se doivent de l’emporter contre Brest cet après-midi. Les Grenats n’ont pris qu’un seul point sur les quinze derniers possibles et pointent désormais à sept longueurs du barragiste et huit du premier non relégable. Plus le droit à l’erreur. Brest est quasiment assuré de son maintien dans l’élite à la fin de saison et reste sur un succès face à l’OL. Les Bretons ne vont pas laisser filer ce match non plus pour préserver l’équité. Je pense que l’on pourrait assister à un nul entre ces deux clubs pour plus que tripler la mise !

Cote totale des six nuls du jour : 1175.27