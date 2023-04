PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 24 avril – Série A – Italie

Notre pronostic : match nul entre l’Atalanta et l’AS Rome (3.25)

Match très important à suivre en conclusion de la 31e journée de Série A. L’AS Rome, désormais 4e après que la « Juve » a récupéré ses quinze points de pénalité, possède trois longueurs d’avance sur l’AC Milan et voudra rester dans les places qualificatives pour la Ligue des Champions. L’Atalanta, 7e, avec deux points de retard n’a plus le choix et se doit de s’imposer après une défaite et un nul. Le match aller avait été extrêmement serré au Stadio Olimpico pour un petit succès 1-0 du club de Bergame. Je pense que l’on devrait assister au même genre de match et je trouve que la cote du nul est à tenter (3.25) !

Pariez sur Atalanta – AS Rome ici !

Les autres options :

Pas de vainqueur entre Giresunspor et Basaksehir (3.15)

Pas de vainqueur entre Antalyaspor et Sivasspor (3.10)

Cote totale des trois nuls : 31.74