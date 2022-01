PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 24 janvier – Championship - Angleterre

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Blackburn et Middlesbrough (3.05)

Blackburn est dans le dur en ce moment avec deux défaites et un nul lors de ses quatre derniers matches. Pourtant les Rovers restaient sur une série de six victoires consécutives avant cela. Ils sont toujours à la 3e place du championnat à égalité de points avec le 2e, Bournemouth. Il faut donc se remettre à gagner pour aller chercher la montée ! Sauf qu’en face, c’est une équipe en pleine forme qui se déplace. Middlesbrough est en feu avec dix-neuf points pris sur les vingt-et-un derniers possibles. Les Teesiders arrivent donc avec beaucoup de certitudes et je ne les vois pas perdre ce soir. Je pense qu’il serait intéressant de parier sur le nul pour, pourquoi pas, tripler votre mise !

Pariez sur Blackburn – Middlesbrough ici !

Les autres options :

Match nul entre Botosani et le Sepsi OSK (2.90)

Match nul entre Caen et Ajaccio (2.95)

Match nul entre la Real Sociedad B et le FC Cartagena (3.10)

Cote totale des quatre nuls du jour : 80.89