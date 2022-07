PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 24 juillet – Allsvenskan – Suède

Notre pronostic : Pas de vainqueur entre le BK Häcken et le Djurgardens IF (3.40)

C'est le duel au sommet de ce championnat suédois ! À la lutte pour le titre cette saison, les deux équipes occupent, en effet, les deux premières places et possèdent les meilleures attaques du pays. Le BK Häcken se montre souverain à domicile, comptant quatre victoires et un nul en six réceptions. Le club de Göteborg peut s'appuyer sur le meilleur buteur de l’élite, Alexander Jeremejeff, auteur de quatorze buts en treize apparitions ! De quoi aborder cette belle affiche avec beaucoup d'ambition face à son dauphin. Le Djurgardens IF réalise une excellente saison, grâce notamment à une défense de fer (seulement dix buts encaissés en quinze rencontres). Plus en difficulté en déplacement et venant de jouer en Conference League cette semaine, les joueurs de Kim Bergstrand devront faire preuve de pragmatisme sur une pelouse qui leur réussit particulièrement bien depuis trois saisons. Je vois donc les deux rivaux du jour se partager les points aujourd'hui.

