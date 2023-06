PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 24 juin – Euro U21

Notre pronostic : pas de vainqueur entre le Portugal et les Pays-Bas (3.30)

A la surprise générale, le Portugal est déjà dos au mur. Les finalistes de la dernière édition font pourtant partie des favoris à la victoire finale cette année. Mais leur première rencontre fut une douche froide contre une vaillante équipe de Géorgie qui jouait à domicile (0-2). Un revers qui fait très mal, malgré une immense domination, d’autant plus que le défenseur de Gil Vicente, Tomas Araujo, manquera à l’appel aujourd'hui, après avoir été expulsé il y a trois jours. Mais, en face, les Pays-Bas n’ont pas non plus montré de signes positifs. Les Bataves ont concédé un triste nul contre leur voisin belge (0-0). Le Sélectionneur Erwin Van de Looie s’est même inquiété de la fatigue de ses troupes en conférence de presse. Difficile donc d’imaginer autre chose qu’un nouveau résultat nul terne entre les deux nations.

L’autre option :

Pas de vainqueur entre la Géorgie et la Belgique (4.10)

Cote total des deux nuls du jour : 13.53