PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 24 mars – Qualifications EURO 2024

Notre pronostic : pas de vainqueur entre la Suède et la Belgique (3.30)

Non qualifiée pour la Coupe du Monde, la Suède devra se refaire une santé pour espérer accéder à l’EURO 2024. Les Suédois restent sur une campagne catastrophique en Ligue des Nations avec une relégation en Ligue C dans un groupe composé de la Slovénie, la Norvège et la Serbie. Ils se sont rassurés en battant, en amical, le Mexique et l’Algérie mais on connaît les qualités de cette sélection, notamment dans la solidité défensive. Cela ne va pas être une partie de plaisir pour la Belgique, ultra-décevante lors du Mondial en ne parvenant pas à sortir des poules. Les Diable Rouges doivent donc se reconstruire autour de leur nouveau capitaine, Kévin De Bruyne. Cependant, je pense que la Suède pourrait bien tenir en échec les Belges pour une cote énorme de 3.30 !

Les autres options :

Match nul entre la Bulgarie et le Monténégro (3.20)

Match nul entre la Moldavie et les Iles Féroé (2.95)

Cote totale des trois nuls du jour : 31.15