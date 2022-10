PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 24 octobre - Liga - Espagne

Notre pronostic : pas de vainqueur entre le Celta Vigo et Getafe (3.50)

Il est difficile de lire cette affiche qui oppose deux équipes en grande difficulté. Le Celta Vigo a perdu cinq de ses six derniers matches de championnat et reste sur une série de trois défaites consécutives. Un bilan plus qu’inquiétant alors que les joueurs d’Eduardo Coudet avaient plutôt bien débuté cet exercice. Cela est notamment dû à la perte d’efficacité de Iago Aspas, qui n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise lors de ses six dernières apparitions. Toutefois, il n’est pas sûr que Getafe en profite pour s’imposer. Car, l’actuel 17e vit également une saison bien compliquée, avec seulement deux victoires en dix rencontres. N’ayant plus goûté au succès depuis plus d’un mois, cette équipe a tout de même montré du mieux à l’extérieur, avec quatre unités prises lors de ses deux derniers déplacements. Je vois donc un partage des points ce soir.

Pariez sur Celta Vigo - Getafe ici !

Les autres options :

Pas de vainqueur entre la Cremonese et la Sampdoria (3.35)

Pas de vainqueur entre Rio Ave et Portimonense (3.15)

Cote totale des trois nuls du jour : 36.93