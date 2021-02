PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 26 février Eredivisie – Pays-Bas

Notre pronostic: pas de vainqueur entre le PEC Zwolle et Heerenveen (3.10)

Direction les Pays-Bas pour le score de parité le plus probable de ce jeudi ! Zwolle (13e) est l’équipe qui a le plus partagé les points cette saison en Eredivisie (11 nuls dont 6 à domicile) et n’a plus gagné depuis un mois (0v, 3n, 2d). Pour sa part, Heerenveen (10e) compte 50 % de nuls à l’extérieurs (6 en 12 matches) et ne s’est plus imposé hors de ses bases depuis quatre mois. Dans ces conditions, envisager que la rencontre entre ces deux clubs néerlandais se termine sans vainqueur n’a absolument rien d’incongru. Et si c’est le cas, vous triplerez votre mise de départ.

Fiabilité : 40 %

