PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 25 juillet Jupiler Pro League – Belgique

Notre pronostic : Match nul entre Malines et le Royal Antwerp (3.30)

C’est sur une rencontre très équilibrée que je vous propose de parier aujourd’hui. Ces deux équipes belges restent sur une préparation très compliquée. Malines n’a gagné que deux rencontres sur les six matches qu’ils ont disputés depuis la fin de la saison dernière pour deux nuls et deux défaites. Le point positif est que cela tourne bien offensivement avec seize buts inscrits durant cette période. Le Royal Antwerp a fait pire avec aucune victoire en cinq rencontres amicales mais reste tout de même sur un nul face à Monaco. En mai, Antwerp luttait pour le titre et a décroché une qualification en Ligue Europa. Cependant la forme n’étant pas au mieux, je ne pense pas voir ce club. C’est pourquoi je tenterais le nul pour cette rencontre pour plus que tripler la mise (3.30) !

L’autre option :

Match nul entre le Krylia Savetov et l’Akhmat Grozny (2.95)

Cote totale des deux nuls du jour : 9.74