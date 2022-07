PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 25 juillet – Veikkausliiga - Finlande

Notre pronostic : pas de vainqueur entre l’Inter Turku et Honka (3.10)

C’est une rencontre très équilibrée qui a lieu en Finlande pour le compte de la 15e journée. L’Inter Turku est dans la deuxième partie de tableau avec une huitième place (sur douze) et dix-huit points. Pour s’en sortir il faudra obtenir enfin des résultats après deux défaites de suite. Toujours est-il qu’à domicile, Turku va très bien avec six rencontres sans revers. Honka est la cinquième meilleure équipe du championnat en déplacement avec trois victoires et un nul en sept matches. Le troisième voudra donc prendre au minimum un point et c’est pourquoi je pense que ce duel pourrait se terminer sur un nul (3.10) !

