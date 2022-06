PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 25 juin - Argentine

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Defensa y Justicia et Velez Sarsfield (3.20)

C'est en Argentine que j'ai déniché pour vous les matches nuls les plus probables de ce samedi. Et ma préférence va à la rencontre opposant Defensa y Justicia (26e... sur 28) face à Velez Sarsfield (19e). Le club de Florencia Varela a partagé les points à trois reprises (dont deux sur deux à domicile face à River Plate et Huracan) en quatre journées et n'a pas encore réussi à remporter le moindre match. De son côté, Velez n'a battu que Rosario Central (23e) et n'a pris un point que sur la pelouse de Patronato (22e). Par ailleurs, en 2021, ces deux clubs se sont affrontés deux fois et n'ont jamais réussi à se départager (1-1 et 0-0). Envisager un troisième nul consécutif n'a pour moi rien d'incongru, surtout que la star de Velez, Diego Godin, est blessée. Si j'ai vu juste, vous triplerez votre mise de départ !

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

Nul entre Colon Santa Fé et Huracan (3.00)

Nul entre Talleres Cordoba et Central Cordoba (3.00)

Cote totale pour les trois nuls du jour: 29.28

Pariez sur Defensa y Justicia - Velez Sarsfield ici