PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 26 août – Premier League - Angleterre

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Brentford et Crystal Palace (3.45)

Depuis que les « Bees » et les « Eagles » se fréquentent en Premier League (août 2021) il n’y a jamais eu de vainqueur : quatre matches nuls en quatre confrontations, aussi bien à Brentford qu’à Crystal Palace (deux fois 0-0 et deux fois 1-1). Même lors des rencontres amicales, ces deux équipes finissent dos à dos à l’exception d’un 3-2 pour Brentford en 2014. Très proches l’un de l’autre encore un fois cette saison, elles pourraient encore partager les points ce soir. Contre Tottenham en ouverture de la saison, les « Bees » ont été tenues en échec. Un scénario similaire n’est pas à exclure, surtout que ce déplacement sera plus compliqué pour les Londoniens que celui chez le promu Sheffield lors de la première journée (succès 1-0). Alors banco sur un cinquième score de parité de suite pour largement tripler !

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Nul entre Quevilly et Laval (3.25)

Nul entre Dunkerque et Angers (3.30)

Cote totale des trois nuls du jour : 36.43

Pariez sur Brentford – Crystal Palace ici