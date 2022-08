PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 26 août - Primeira Liga - Portugal

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Paços Ferreira et Estoril (3.10)

C'est au Portugal que j'ai déniché pour vous ce qui me semble être le match nul le plus probable de ce vendredi. Paços Ferreira n'a joué que deux rencontres de Primeira Liga et les a perdues sans marquer le moindre but: 0-1 sur la pelouse de Gil Vicente et 0-3 contre Portimonense, son match contre Benfica ayant été reporté. De son côté, Estoril a commencé par une victoire face à Famalicao avant de chuter à Guimaraes et de concéder le nul à domicile contre Rio Ave. Le GDEP, spécialiste des partages de points la saison dernière (12), a les armes pour ne pas rentrer à Lisbonne bredouille, surtout face à un club qui n'a pas encore marqué cette saison. Notez par ailleurs que lors des six dernières confrontations, toute compétition confondue, entre ces deux équipes, quatre se sont terminées sans vainqueur. Alors banco sur un score de parité pour tenter de tripler !

Fiabilité : 35 %

Les autres options:

Nul entre Gérone et le Celta (3.15)

Nul entre Monza et Udinese (3.50)

Nul entre Gaziantep et Antalyaspor (3.25)

Cote totale pour les quatre nuls du jour: 111.07

Pariez sur Paços Ferreira - Estoril ici