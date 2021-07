PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 26 juillet Allsvenskan – Suède

Notre pronostic : match nul entre Ostersunds et Halmstad (3.15)

C’est la 12e journée du championnat suédois. Ostersunds réalise une saison catastrophique avec une 15e place et sept défaites sur les huit dernières journées. Les joueurs vont tout droit à la relégation. Les joueurs se doivent donc de réagir et de reprendre des points. Halmstad n’est qu’à quatre points et pointe à 12e place de ce championnat. Cette équipe n’a que très peu perdu depuis le début de la saison mais n’arrive pas à gagner. Avec Göteborg, c’est le club qui a réalisé le plus de matches nuls (6). Je pense que cela pourrait se répéter une nouvelle fois aujourd’hui. C’est pourquoi il me semble très intéressant de tenter de parier sur le score de parité entre ces deux équipes pour plus que tripler la mise (3.15).

