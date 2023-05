PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 26 mai – Ligue 2

Notre pronostic : match nul entre Rodez et Pau (3.20)

Il s’agit d’un match très important dans la lutte pour le maintien. Pau entame cette avant-dernière journée dans la peau du premier relégable à égalité de points avec Dijon, 16e, à une longueur d’Annecy et Valenciennes, et à deux de son adversaire du soir. Rodez, après une belle période entre Mars et Avril, a levé le pied et n’a pu prendre que trois points sur les quatre dernières journées. Il faudra un petit effort. Un nul ne serait pas forcément un mauvais résultat en gardant à distance les Palois. Une victoire serait synonyme de maintien. Je vois les Palois vendre chèrement leur peau. Nous ne sommes pas à l’abri d’un score de parité dans ce duel pour plus que tripler la mise.

Pariez sur Rodez – Pau ici !

Les autres options :

Match nul entre Rio Ave et Famalicao (3.20)

Match nul entre le Hebar Pazardzhik et le FK Septemvri Sofia (3.05)

Cote totale des trois nuls du jour : 31.23