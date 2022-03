PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 26 mars - Match amical

Notre pronostic: pas de vainqueur entre l'Irlande et la Belgique (3.75)

Le sélectionneur de la Belgique a décidé de laisser au repos Hazard, Lukaku, De Bruyne, Carrasco, Witsel, Mertens ou encore Courtois pour aller affronter l'Irlande, sachant par ailleurs que Doku, Praet, Castagne et Vanheusden sont blessés. Cela change bien évidemment la donne en terme de paris sportifs car les Diables Rouges, avec leurs stars, auraient eu de grandes chances de s'imposer à Dublin. Avec les Vanaken, Benteke, Januzaj, Batshuayi, Origi ou encore Denayer, la Belgique présentera cependant une équipe tout à fait correcte. Mais comme les trois dernières rencontres disputées à Dublin entre ces deux sélections se sont soldées par trois scores de parité et que les Belges restent sur un partage des points au Pays de Galles, je vous incite à tenter le nul pour presque quadrupler votre mise. N'oublions pas que les Irlandais n'ont perdu qu'une seule rencontre cette saison (2-1 au Portugal) et concédé trois nuls à domicile pour un succès face au Qatar (2-0).

Fiabilité : 35 %

