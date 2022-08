PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 27 août - Ligue 2

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Quevilly-Rouen et Pau (3.15)

Cette saison, le spécialiste du nul en Ligue 2, ce n'est plus Bastia mais Quevilly-Rouen (16e). 2-2 face à St Etienne, 0-0 contre Rodez et à Valenciennes ! A domicile, c'est donc 100 % de partage de points et cette série pourrait bien se poursuivre après la réception de Pau (18e). Les Palois, tout comme leurs adversaires du soir, n'ont toujours pas remporté le moindre match et chercheront avant tout, à l'extérieur, à ne pas perdre. Après une grosse défaite (4-0) à Guingamp, les Béarnais ont déjà pris un point en Normandie, 1-1 sur la pelouse du Havre, et tenteront de faire aussi bien à Quevilly. Entre deux clubs déjà dans une situation compliquée, je vous propose de parier sur un score de parité afin de tripler votre mise de départ.

Fiabilité : 40 %

