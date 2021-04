PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 27 avril Serie B – Italie

Mon pronostic: pas de vainqueur entre Empoli et le Chievo Vérone (2.60).

Suite et fin de la 32e journée de deuxième division italienne ce mardi avec cette rencontre entre Empoli et le Chievo Vérone. Le leader face au 8e du classement. Une rencontre assez équilibrée puisque les hommes d’Alfredo Aglietti sont loin d’avoir dit leur dernier mot. Ils n’ont d’ailleurs perdu qu’un seul de leurs 5 derniers matches de championnat. C’était il y a deux semaines contre Cittadella (1-0). Cette équipe semble quand même toujours très compliquée à manœuvrer grâce à sa défense composée de Pisano, De Vitis et Caracciolo. Dynamique quasi-identique du côté d’Empoli qui vient de se relancer en s’imposant contre Brescia (4-2). Attention parce que ce groupe peut compter sur des attaquants redoutables comme Leonardo Mancuso ou encore Nedim Bajrami. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un score de parité entre Empoli et le Chievo Vérone!

