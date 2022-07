PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 27 juillet – Tour préliminaire Ligue des Champions

Notre pronostic : pas de vainqueur entre le Slovan Bratislava et Ferencvaros (3.35)

Le Slovan Bratislava a réalisé le plus dur à l'aller en s'imposant en Hongrie (2-1). Malgré une faible possession de balle, le champion de Slovaquie a su se créer des occasions pour faire mal à son adversaire et repartir avec la victoire. Fort de cette avance, il cherchera surtout à bien défendre aujourd'hui. Intraitable à domicile, sa dernière défaite dans le temps réglementaire sur sa pelouse remonte à septembre 2021. C'est donc une mission compliquée pour Ferencvaros. Mais le club hongrois a les arguments pour renverser la situation. Invaincu en déplacement depuis six mois, il sera dans l'obligation d'attaquer ce soir afin de croire en la qualification. Dans un tel contexte, je ne vois aucune des deux équipes s'incliner (3.35).

