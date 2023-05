PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 27 mai – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Toulouse et Auxerre (3.70)

Une victoire à Toulouse, qui n’a plus rien à craindre ni à espérer, permettrait à Auxerre (16e avec une longueur d’avance sur Nantes) de quasiment stopper tout suspens dans la course au maintien si les Canaris s'inclinent à Lille comme c'est fort probable (voir la rubrique pari sûr). Mais la tâche de l’AJA sera compliquée car les récentes performances des Bourguignons n’incitent pas vraiment à l’optimisme : deux nuls et trois défaites lors des cinq dernières journées ! Finalement, un nul ne serait pas un si mauvais résultat pour Auxerre avant de recevoir les Lensois, probablement assurés de la 2e place, lors de la 38e journée. Alors banco sur un partage de points ce soir au Stadium… pour près de quatre fois la mise !

Fiabilité : 40 %

