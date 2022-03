PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 27 mars – CDM CONCACAF

Notre pronostic : pas de vainqueur entre le Salvador et le Costa Rica (3.00)

Le Costa Rica a encore une chance de prendre une des trois premières places de la zone CONCACAF en cas de succès ce soir. Les Costariciens s’en sont donner les moyens en enchaînant cinq rencontres de suite sans défaite avec notamment un succès contre le Canada et un nul au Mexique. Reste que ces joueurs sont sur un fil avec peu de buts inscrits et peuvent remercier leur solidité défensive représentée par un Keylor Navas exceptionnel à chaque fois. Le Salvador est d’ores et déjà éliminé de la course au Qatar mais ne va rien donner facilement. Je pense que cette sélection est capable de tenir le score chez elle. Un peau pari pour tripler la mise !

