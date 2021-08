PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 28 août - Ligue 2

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Guingamp et Ajaccio (3.10)

Ajaccio est facile à pronostiquer depuis le début de la saison. Pour gagner de l'argent, il suffit de jouer les Corses gagnants quand ils jouent chez eux et de miser sur le nul quand ils se déplacent (2-2 à Toulouse et 0-0 à Auxerre). Invaincu après quatre journées de Ligue 2, l'ACA compte bien le rester après son voyage en Bretagne. La mission n'a rien d'impossible puisque Guingamp n'a toujours pas réussi à s'imposer à Roudourou: nul 1-1 contre Valenciennes et défaite 0-2 face à Amiens. Et comme pas hasard, les deux derniers Guingamp - Ajaccio ne sont soldés sur deux scores de parité. Enfin, en quinze ans, les Corses ont pris un point en Bretagne cinq fois sur sept. Alors banco sur un nouveau partage de points entre ces deux clubs pour essayer de tripler votre mise !

Fiabilité: 40 %

