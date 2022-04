PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 28 avril - Ligue Europa Conférence 1/2 finale

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Leicester et la Roma (3.30)

Tenu en échec à domicile trois fois sur six en Coupe d'Europe cette saison (2-2 contre Naples, 1-1 face au Spartak Moscou et 0-0 contre le PSV Eindhoven), Leicester aura encore une fois fort à faire ce soir face à la Roma de José Mourinho, légèrement favorite des bookmakers pour cette double confrontation contre les Foxes. Les Anglais avaient eu très chaud face à Rennes et 1/8 de finale mais aussi en 1/4 de finale contre le PSV Eindhoven. Sur cette opposition qui me semble très équilibrée, je ne serais pas étonné qu'une nouvelle fois Leicester se fasse accrocher devant son public. Si j'ai vu juste, vous multiplierez votre mise par 3,35.

Fiabilité : 35 %

Pariez sur Leicester - Roma ici