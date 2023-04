PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 28 avril – Série A – Italie

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Lecce et l’Udinese (3.10)

Avec un seul point pris lors des huit dernières journées, Lecce a vu la zone rouge se rapprocher dangereusement. Les Leccesi n’ont plus que deux points d’avance sur l’Hellas Vérone mais ont l’opportunité de faire un résultat contre l’Udinese qui n’a plus rien à jouer avec douze points de retard sur la 6e place. Cependant, le 7e du championnat a quand même fait le boulot contre la Cremonese lors de la dernière journée avec une belle victoire (3-0). C’est pour cela que parierais sur le nul pour plus que tripler la mise.

Les autres options :

Match nul entre Strasbourg et Lyon (3.60)

Match nul entre La Spezia et Monza (3.25)

Cote totale des trois nuls du jour : 36.27