PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 28 décembre – Ligue 1

A 15h Troyes et Nantes se défient pour tenter de bien redémarrer la saison, eux qui ont réalisé une première partie de championnat quasi-similaire avec respectivement 14 et 13 points. Ces deux clubs ont fini sur le même rythme. Nantes a pris trois points sur les quatre dernières journées alors que Troyes en prenaient deux sur la même période. Difficile donc de dégager un favori pour cette rencontre. Les Troyens ont l’avantage de recevoir mais le bilan au Stade de l’Aube n’est pas rassurant pour entrevoir une victoire. En sept rencontres, il n’y a eu qu’une seule victoire mais également une défaite contre Toulouse. Le résultat logique pour tout à l’heure devrait donc être un sixième score de parité d’autant que Nantes est tout simplement la pire équipe du championnat en déplacement avec zéro victoire à l’extérieur. Pas d’avantage non plus concernant l’état de forme récent avec les matches de préparation. L’ESTAC a fait 0-0 sur la pelouse d’une équipe remaniée de Leicester puis a été battu sur le terrain du Paris FC (1-0). le FC Nantes a fait nul contre Laval (1-1) avant une défaite à Lorient (2-1). C’est pourquoi je pense qu’il faut tenter le score de parité pour ce match pour une cote de 3.50 !

