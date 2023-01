PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 28 janvier - Eredivisie - Pays-Bas

Notre pronostic: match nul entre NEC Nimègue et le Sparta Rotterdam (3.00)

J'aurais pu, comme souvent le samedi, vous proposer une rencontre de Ligue 2 dans cette rubrique car quelques matches risquent de se terminer sur un score de parité (voir les autres options) mais j'ai préféré opter pour le partage de points entre le NEC et le Sparta dans le championnat des Pays-Bas. En effet, les joueurs de Nimègue (9e) détiennent le record du nombre de matches nuls en Europe dans les championnats les plus importants: dix en dix-huit journées donc six à domicile en neuf rencontres ! Par ailleurs, le Sparta n'a perdu que deux fois à l'extérieur en huit déplacements, à Utrecht (7e) et sur la pelouse du Feyenoord (le leader) et ne comptent qu'une défaite depuis fin octobre, contre le PSV Eindhoven. Dans ces conditions, il me semble judicieux de tenter le nul pour espérer tripler la mise !

Fiabilité : 45 %

