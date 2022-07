PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 28 juillet - Ligue Europa Conférence

Notre pronostic: pas de vainqueur entre le Lechia Gdansk et le Rapid de Vienne (3.25)

Match très équilibré sur le papier entre le Lechia Gdansk et le Rapid de Vienne, deux clubs qui n'ont pas réussi à se départager en Autriche lors du match aller (0-0). Cependant, les Viennois sont plus expérimentés que les Polonais sur la scène européenne et auront besoin d'une victoire... ou d'un score de parité pour espérer se qualifier en prolongation ou aux tirs au but. Le nul à l'extérieur était justement leur spécialité la saison dernière en championnat (6 en 11 déplacements) et ils n'ont chuté qu'à trois reprises hors de leurs bases. Selon moi, le Rapid a les armes pour éviter la défaite à Gdansk. Si j'ai vu juste, vous triplerez votre mise de départ. Enfin, en cas de sans faute sur les autres options, vous empocherez plus de 1000 € de gains pour 10 € d'investissement. A vous de voir !

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

Nul entre Puskas Academia et Guimaraes (3.15)

Nul entre Olimpja Ljubljana et Sepsi (3.15)

Nul entre Elfsborg et Molde (3.40)

Cote totale pour les quatre nuls du jour: 109.64

