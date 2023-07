PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 28 juillet - Premier Division (Irlande)

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Drogheda et Sligo Rovers (3.15)

Seulement un point sépare ces deux équipes en Premier Division. Drogheda, 8e et Sligo Rovers, 7e, sont dans le ventre mou du championnat irlandais. Trop loin pour prétendre aux places européennes, ils ont encore un petit matelas sur la zone rouge. Les «Boynesiders» sont sur une bonne dynamique, avec une seule défaite sur les six derniers matchs toutes compétitions confondues. On pourrait penser, qu'à domicile, ils auraient l'avantage. Pourtant, Sligo Rovers est, lui aussi, en forme sur les dernières rencontres, avec trois victoires sur les cinq dernières. Dans cette confrontation, les deux équipes ont besoin de points, soit pour rêver d'accrocher le wagon de tête, soit pour prendre de l'avance sur leurs poursuivants. Dans ces conditions, un score de parité pourrait satisfaire tout le monde.

