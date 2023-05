PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 28 mai – Série A - Italie

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Monza et Lecce (3.25)

Avec huit match d’affilée sans défaite, Monza a assuré sa place en Série A pour la saison prochaine. Les Monziens sont remontés au 9e rang au championnat et auront pour objectif de terminer dans la première parie de tableau. Lecce a toujours peur pour son maintien avec seulement trois points d’avance sur l’Hellas Vérone, le premier relégable. Il serait donc bon de prendre au moins un point en déplacement aujourd’hui. Je pense que cela est possible. Je vous propose même de tenter le score de parité entre ces deux clubs pour plus que tripler la mise (3.25).

Les autres options :

Match nul entre Almeria et le Real Valladolid (3.30)

Match nul entre Cadix et le Celta Vigo (3.05)

Match nul entre Getafe et Osasuna (2.95)

Cote totale des quatre nuls du jour : 96.50