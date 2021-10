PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 28 octobre – Série B - Italie

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Perugia et la Reggina (2.95)

Pour le nul du jour direction l'Italie et la Série B, un championnat qui engendre un grand nombre de scores de parité ! Perugia (9e) accueille ce soir la Reggina (6e) ! Les "Biancorossi" n'ont perdu qu'une seule rencontre en neuf journées de championnat, contre Ascoli fin août, et l'"Amarante" ne s'est inclinée que sur la pelouse du leader, Pise. Il me semble donc difficile d'envisager un vainqueur entre ces deux clubs qui concèdent un grand nombre de matches nuls (5 pour Perugia et 4 pour la Reggina). Invaincue depuis six journées, l'équipe de Pérouse n'a pourtant remporté qu'une rencontre à domicile sur quatre. Si vous avez un doute, je vous propose deux autres duels très équilibrés en Série B. A vous de choisir... ou de cumuler les trois pour près de trente fois la mise !

Fiabilité : 30 %

Les autres options :

Nul entre Ascoli et la SPAL (3.15)

Nul entre Brescia et Lecce (3.20)

Cote totale pour les trois nuls du jour: 29.76

Pariez sur Perugia - Reggina ici