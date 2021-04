PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 29 avril Ligue Europa - 1/2 finale

Notre pronostic : match nul entre Villarreal et Arsenal (3.30)

Cette demi-finale est très compliquée à pronostiquer. Le club espagnol reste sur deux défaites consécutives en Liga face à Barcelone et contre Alaves. Mais on connaît l’amour d’Unai Emery pour la Ligue Europa qu’il a remporté trois fois avec le FC Séville et qui retrouvera d’ailleurs son ancien club ce soir. Il réalise une très bonne saison à la tête du sous-marin jaune avec une 7e place en championnat et donc ce parcours en Europe. Les Gunners, eux, sont mauvais en Premier League avec une triste 10e place. La coupe d’Europe est dont la priorité du club londonien qui a éliminé le Benfica, l’Olympiakos et le Slavia Prague. Avec cette motivation et ce dernier espoir de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, je pense qu’Arsenal peut obtenir un bon résultat avec un nul. Un pari qui pourrait vous permettre de plus que tripler votre mise (3.30) !

Pariez sur Villarreal – Arsenal ici !

L’autre option :

Match nul entre Erzurumspor et Basaksehir (3.10)

Cote totale des deux nuls du jour : 10.23