PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 29 janvier – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Nice et Lille (3.30)

C’est certainement le plus beau match à suivre aujourd’hui dès 13h. Nice, 10e a fortement besoin de se relancer en championnat avec déjà douze points de retard sur le top 5. En comparaison, les Aiglons sont plus proches de jouer pour le maintien avec dix longueurs d’avance sur Brest. Les Lillois, eux, sont 6e et dans une meilleure forme que leurs adversaires du jour. Le LOSC reste sur deux succès consécutifs, en Ligue 1 face à Troyes (5-1) et en Coupe de France contre Pau (2-0). Je ne vois donc pas Lille perdre mais je voudrais prendre plus de risques en pariant sur le nul pour plus que tripler la mise.

Pariez sur Nice – Lille ici !

Les autres options :

Match nul entre Auxerre et Montpellier (3.40)

Match nul entre Clermont et Nantes (3.30)

Match nul entre le Bayer Leverkusen et Dortmund (3.75)

Match nul entre le Real Valladolid et Valence (3.25)

Match nul entre le Celta Vigo et Bilbao (2.95)

Cote totale des six nuls du jour : 1331.20