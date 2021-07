PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 29 juillet Conference League

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Ashdod et Qarabag FK (3.00) !

Qarabag et Ashdod se sont neutralisés la semaine dernière lors du match aller de ce deuxième tour des qualifications de la Conference League, au terme d'un match soporifique où seule l'exclusion de l'Azerbaïdjanais Maksim Medvedev en fin de rencontre est venue mettre un peu de piment. Les hommes de Gurban Gurbanov étaient pourtant largement favoris à domicile mais n'ont jamais pu mettre en danger la défense israélienne. Pour ce deuxième acte, il est très compliqué d'imaginer un meilleur scénario au stade Yud Alef d'Ashdod, où plus de 30 degrés et près de 70% d'humidité sont attendus au moment du coup d'envoi... Tout est réuni pour un nouveau match nul entre Qarabag et Ashdod, et il vous permettrait de tripler la mise (3.00) !

Pariez sur Ashdod - Qarabag ici !