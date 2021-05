PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 29 mai Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic : match nul entre le Holstein Kiel et Cologne (3.55)

Cologne est dos au mur après la défaite lors du barrage aller (0-1). En perdant à domicile, le club qui a fini 16e de Bundesliga n’a plus le choix et doit l’emporter pour rester dans l’élite. Pourtant, avant cette défaite, le FC Cologne restait sur trois victoires en cinq rencontres dont notamment une face à Leipzig. Le club de Kiel, lui, a terminé à la 3e place de la deuxième division allemande avec deux défaites lors des deux dernières journées. Dommage car avec un seul succès, le Holstein aurait été directement qualifié en Bundesliga la saison prochaine. C’est dire si l’équipe a fait une bonne saison et un très gros match aller pour ces barrages. Maintenant il faut finir le boulot et je vois bien les joueurs, motivés comme jamais, tenir Cologne en échec. Je miserais même sur un nul entre les deux équipes pour une cote de 3.55 !

