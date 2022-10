PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 29 octobre - Super League - Suisse

Notre pronostic: pas de vainqueur entre les Grasshoppers et Lucerne (3.35)

Pas de Ligue 2 ce samedi pour cause de 8e tour de Coupe de France ! C'est finalement en Suisse que j'ai déniché pour vous une rencontre tout à fait susceptible de se terminer sans vainqueur. Les Grasshoppers, bien calés en milieu de tableau de Super League tout comme Lucerne, n'ont plus gagné depuis presque deux mois devant leur public mais n'ont perdu qu'une rencontre à domicile, le week-end dernier contre le Servette de Genève (2e). Par ailleurs, on compte 50 % de matches nuls lors des quatorze dernières confrontations entre ces deux clubs du même niveau. Pire, sur les cinq derniers duels, on a assisté à quatre partages de points et les Sauterelles n'ont plus battu Lucerne depuis cinq ans. Pour toutes ces raisons, je ne serais pas étonné que les Zürichois concèdent le nul sur leur pelouse, ce qui vous permettrait de tripler !

Fiabilité : 35 %

Les autres options:

Nul entre Strasbourg et Marseille (3.50)

Nul entre Benevento et Pisa (3.10)

Cote totale pour les trois nuls du jour: 36.35

