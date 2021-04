PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 3 avril Ligue 2 – France

Notre pronostic: match nul entre Sochaux et le Paris FC (3.15)

C’est en Ligue 2 que j’ai déniché le nul le plus probable, selon moi, de ce samedi. Sochaux (7e) a déjà partagé les points à treize reprises cette saison, n’a plus perdu depuis deux mois, mais n’a gagné que cinq rencontres sur quinze à Bonal depuis le début de la compétition. De son côté, le Paris Football Club (5e), vise la montée en Ligue 1 et n’a plus connu, non plus, la défaite depuis deux mois. Entre deux clubs qui ne perdent plus, il me semble normal d’envisager sérieusement un score de parité. Notons d’ailleurs qu’en 2020, Sochaliens et Parisiens se sont affrontés deux fois et n’ont pas réussi à se départager: 1-1 à Sochaux en janvier et 0-0 à Paris en décembre. Si j’ai vu juste, vous triplerez votre mise de départ.

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Nul entre Grenade et Villarreal (3.25)

Nul entre Osasuna et Getafe (2.85)

Nul entre le Genoa et la Fiorentina (3.05)

Nul entre Cagliari et Verona (3.30)

Cote totale pour les cinq nuls du jour : 293.66

Pariez sur Sochaux – Paris FC ici