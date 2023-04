PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 3 avril – Premier League - Angleterre

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Everton et Tottenham (3.40)

Les quatre derniers Everton – Tottenham, toutes compétitions confondues, se sont terminés sur un score de parité. Sur les dix derniers, on compte 70 % de nuls et 30 % de victoires des Spurs. Everton (17e) a donc énormément de mal à s’imposer contre son adversaire du jour (4e). La logique serait même de parier sur les partenaires d’Harry Kane mais ils sont très irréguliers en 2023, notamment à l’extérieur : défaites à Manchester (City) mais aussi à Leicester et à Wolverhampton, ce qui est beaucoup plus inquiétant quand on souhaite terminer dans « le Big Four », synonyme de qualification pour le Ligue des champions. Comme les Toffees sont enfin parvenus à s’extirper de la zone rouge grâce à trois victoires 1-0 en quatre rencontres à Goodison Park, face à Arsenal, Leeds et Brentford, et n’ont chuté que contre Aston Villa, la tâche des Spurs ne s’annonce pas de tout repos. Dans ces conditions, je partirais sur un nouveau nul entre ces deux équipes pour largement tripler la mise.

Fiabilité : 40 %

