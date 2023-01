PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 3 janvier – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Leicester et Fulham (3.60)

Leicester doit se relancer. Après un début de saison cauchemardesque, les Foxes avaient repris du poil de la bête mi-octobre, jusqu’à la trêve internationale. Mais ils viennent de perdre leurs deux rencontres de championnat depuis la reprise. Ces revers l’ont toutefois été contre Newcastle et Liverpool, deux adversaires largement au-dessus sur le papier. Il va donc falloir réagir face à Fulham ce soir. D’autant plus que les Cottagers, à l’inverse, ont pris six points en deux matches, contre Crystal Palce et Southampton. Ils restent tout de même assez inconstants, notamment en déplacement où ils ne parviennent pas à enchaîner les bons résultats. Je vois ainsi un nul entre les deux équipes au King Power Stadium.

L'autre option :

Pas de vainqueur entre Ümraniyespor et Hatayspor (3.15)

Cote totale des deux nuls du jour : 11.34