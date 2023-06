PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 3 juin – Ligue 1

Notre pronostic : match nul entre Nice et Lyon (3.90)

Pour cette dernière journée, les deux équipes les plus décevantes du championnat s’affrontent. D’un côté Nice, qui a des de très gros moyens et de belles ambitions mais qui n’est que 9e du championnat à dix points des places européennes. De l’autre Lyon qui va certainement (sauf retournement de situation improbable) passer une nouvelle saison sans Coupe d’Europe. Pourtant les Lyonnais ont fait une très bonne deuxième partie de Ligue 1 en faisant mieux que Marseille par exemple. Les Gones partaient de trop loin pour espérer plus. Je ne vois pas qui pourrait se détacher dans ce match sans grands enjeux. Je vous propose donc le nul pour presque quadrupler la mise.

