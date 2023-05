PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 3 mai – Liga

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Getafe et le Celta Vigo (2.95)

Le Celta Vigo à l’occasion de quasiment assurer son maintien ce soir. L’actuel 13e de Liga compte une avance de 8 points sur la zone de relégation et notamment sur Getafe, avant-dernier. Les joueurs de Carlos Carvalhal se montrent, en revanche, bien trop irréguliers en déplacement, n’ayant notamment gagné qu’un seul match sur les six derniers hors de leurs bases. A l’inverse, Getafe va bien mieux à domicile et vient de prendre 11 points sur 18 possibles au Coliseum Alfonso Perez. Les deux écuries ont dans leur rang un membre du top 5 des meilleurs buteurs du championnat : Enes Unai et Iago Aspas. Mais les deux joueurs sont en panne de but depuis la dernière trêve internationale. Dans ce contexte, un résultat nul est tout à fait probable.

